Silvia Wollny: Kracher-News! Es ist offiziell

Seit 2011 geben und ihre Kinder in " – Eine schrecklich große Familie" regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Aktuell läuft die 11. Staffel bei RTLzwei. Doch damit nicht genug...

Es ist offiziell! Silvia Wollny wird Youtuberin

Die Wollnys haben seit kurzem sogar einen eigenen -Kanal ("Silvia Wollny"), auf dem sie die Fans in Zukunft mit Videos versorgen wollen. Vier Clips befinden sich schon auf dem Account. U.a. zeigt Silvia alte Familienbilder, Sarah-Jane fährt zum ersten Mal in die Waschstraße und Estefania stimmt den Song "Zusammen sind wir eine Familie" an. Doch die Fans können sich noch auf ein weiteres Schmankerl freuen. "Bald kommt unser Hochzeitsvideo online", kündigt Sarafina auf an.

Dieter Wollny: Bitter, was jetzt ans Licht kommt!

Sarafina Wollny und Peter feiern ihr Junggesellenabschiede

In den neuen Folgen von die "Wollnys" laufen die Vorbereitungen auf Sarafinas und Peters großen Tag gerade auf Hochtouren. Nachdem das Hochzeitskleid und der Anzug bereits in der Türkei geshoppt wurden, stehen jetzt die Junggesellenabschiede an. Und auch für den Polterabend ist einiges geplant. Was genau? Das erfahrt ihr morgen Abend um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

