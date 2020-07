Silvia Wollny: Mega-Zoff! Jetzt kracht es gewaltig

„Super Idee, bei der aktuellen Lage in die Türkei zu fliegen!“ und „Wie beschränkt seid ihr eigentlich?“, feuern die Fans. Für den Urlaub der Familie zeigen sie nur wenig Verständnis.

Doch das will Silvia so nicht akzeptieren! „Wir sind zurzeit in der Türkei und von den Corona-Sachen hier, die haben so einige Vorsichtsmaßnahmen hier, da sollte sich Deutschland mal eine Scheibe abschneiden", feuert sie. „Ich bin stolz, dass wir hier sind und mehr Sicherheit haben als in Deutschland (…) vielleicht wandere ich ja aus!"

