Seit Wochen quälen schlimme Kopfschmerzen. Im Juni erklärte sie traurig ihren Fans: "Als Mutter von vielen Kindern, darf man sich nicht durch andere den schönsten Tag von seinem Kind im Leben versauen lassen. Konsequenzen habe ich nie gezogen & jetzt werden wir mal den Joker ziehen, denn das Ass habe ich noch im Ärmel. Die Ursache meiner Kopfschmerzen nach acht Wochen habe ich jetzt gefunden."

Dann hat sie sich fast komplet zurückgezogen...

Silvia Wollny: Am Ende! Ihre Tochter ist verzweifelt

Jetzt meldet sich Silvia Wollny zurück...

Nach der Beichte schlugen die Fans Alarm. Niemand wusste was mit der Elffach-Mama los ist. Und es wurde einfach icht besser. Erst vor kurzem verriet auch ihre Tochter : "Sie hat die Kopfschmerzen seit fast acht Wochen... gut geht es ihr damit nicht!"

Aber so schlimm die Schmerzen und das Leid auch ist, die 54-Jährige lässt sich nicht unterkriegen. Erst am Wochenende absolvierte sie einen Auftritt in Mönchengladbach - und sie hat alles gegeben!

Silvia Wollny hat die Bühne gerockt!

Auf der Bühne ist der -Star eben ein Vollprofi! Sie selber zeigt ein Bild, dass sie in Action zeigt und schreibt fröhlich dazu: "Danke Mönchengladbach, ihr wart der Wahnsinn!" Auch die Fans waren von dem Power-Auftritt von Silvia super begeistert. Es scheint, als sei sie auf einem guten Weg...