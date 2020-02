Silvia Wollny nach Familien-Drama: Sie zieht einen radikalen Schlussstrich!

Reddit this

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Am Wochenende wendete sich Silvias Tochter Calantha mit einer schrecklichen Beichte an die Öffentlichkeit und berichtete, wie zerrüttet das Verhältnis mit ihrer Mutter Silvia ist. Nicht nur für ihre Fans ein absoluter Schock! Auch hat nach den Anfeindungen durch ihre Tochter eine folgenschwere Entscheidung getroffen...

Silvia Wollny: Enthüllt! Das sagt sie zu Calanthas Vorwürfen

Calantha Wollny und Silvia haben Streit

Via " " meldete sich mit einer erschütternden Beichte bei ihren Fans und berichtete: "Mama hat mitbekommen, dass ich ausziehen möchte. Da hat sie dann gesagt, dass sie dann das Jugendamt informieren wird." Sie ergänzte: "Mir wurden Vorwürfe gemacht, mir wurden Sachen an den Kopf geworfen, Unterstellungen, dass ich Mama bei den Ämtern schlecht machen möchte." Autsch! Definitiv harte Worte, wodurch sich Silvia via "Instagram" einem schlimmen Shitstorm stellen musste - bis jetzt...

Silvia zieht Schlussstrich

Wie unter dem jüngsten "Instagram"-Post von Silvia deutlich wird, hat sie scheinbar keine Lust mehr, sich unter ihren Bildern einer Reihe von Negativ-Kommentaren zu stellen. So hat sie kurzerhand die Kommentar-Funktion abgestellt und entgeht so den Anfeindungen der User. Wie es wohl mit Silvia und Calantha weiter geht? Wir können gespannt sein und hoffen einfach darauf, dass sich die Wogen schon bald wieder glätten...

