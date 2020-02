Silvia Wollny: Nächste Hiobsbotschaft für die Elffach-Mama!

Reddit this

Es kehrt einfach keine Ruhe bei Familie Wollny ein! Erst kürzlich krachte es gewaltig zwischen Silvia und Tochter Calantha. Als die 19-Jährige verkündete, dass sie ausziehen will, meldete Silvia sie beim Jugendamt. Sie könne sich alleine nicht um ihre kleine Tochter Cataleya kümmern. Jetzt der nächste Schock!

Gerichts-Schock für Silvia Wollny

Silvia wird im März 2020 vor Gericht stehen. Der Grund: Bei "Promi " 2018 schoss sie heftig gegen ihren Ex-Mann Dieter. Angeblich hat er sie während der Ehe immer wieder körperlich misshandelt. "Ich hatte noch mal Zwillinge, aber die wurden im siebten Monat bösartig entfernt. Ein kleiner Tritt in den Bauch gibt dir alles. Ich bin halb verblutet im Badezimmer und deine anderen Kinder sehen das", erzählte sie damals.

Jessica Birkenheuer hetzt gegen Silvia Wollny

Dieter wollte diese harten Vorwürfe nicht so stehen lassen. Immer wieder wurde er von Fremden angefeindet. Auf der -Seite macht Tochter Jessica Birkenheuer jetzt ihren Ärger Luft. Nach der Trennung schlug sie sich auf die Seite ihres Vaters - und ist seitdem überhaupt nicht mehr gut auf Silvia zu sprechen. "Mir geht es seit Jahren nicht in den Kopf! Was wir schon alles erlebt haben! Die Spitze des Unfassbaren waren die Äußerungen im BB-Haus. Da dachten wir, 'Hey, jetzt müssen doch alle aufwachen', aber nein, sie drohten ihm. Sie unterstützen diese Frau! Jetzt ist die Anklage da!" Bleibt abzuwarten, wie der Prozess ausgeht...

