Silvia Wollny: Neue Frisur! Sie sieht aus wie ein anderer Mensch

Huch, was ist denn mit Silvia Wollny passiert? Erst kürzlich begeisterte die Power-Mama ihre Fans noch mit ihrem Promi Big Brother-Sieg. Jetzt die nächste Sensation. Silvia zeigt sich nun vollkommen verändert in der Öffentlichkeit!

Wer an denkt, denkt vermutlich nicht an glamouröse "wow"-Auftritte - bis jetzt! Während Silvia in der Vergangenheit nämlich meist mit lockigen Haaren und Hochsteckfrisur zu sehen war, überrascht sie ihre Fans nun mit einer echten Star-Frise!

Silvia Wollny zeigt ihre neue Frisur!

Via " " lässt Silvia nun die Haar-Bombe platzen und präsentiert ihren treuen Followers ihre neue Frise. Von lockig und "Dutt" fehlt dabei jede Spur. Silvias Haare sind glatt, perfekt gestylt und wirken auf den ersten Eindruck sogar ein wenig heller - der Wahnsinn! Auch das Make-up der Power-Mama ist absolut "Red Carpet" tauglich. Das dieses Foto von ihren treuen Anhängern nicht lange unkommentiert bleibt, ist klar...

Silvia Wollny: Ihre Fans sind hin und weg!

Wie unter dem Post von Silvia deutlich wird, hat sie mit ihrer neuen Frise voll ins Schwarze getroffen. So sind unter dem Post eine Vielzahl von Komplimenten zu lesen, wie: "Steht Dir sehr gut so, einmal eine andere Seite zu entdecken, sehr hübsch! Minimum 10 Jahre jünger." sowie "Eine Hübsche Frau." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!