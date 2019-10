Silvia Wollny: Neue Hiobsbotschaft! Sie ist komplett am Ende

Bei den Wollnys jagt momentan eine Horror-Nachricht die nächste! Nach dem schweren Herzinfarkt von Harald, brach Estefania plötzlich im Safari-Park zusammen. Mit schweren Kopfschmerzen wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Verdacht: Hirnhautentzündung. Doch eine klare Diagnose konnten die Ärzte bisher nicht stellen. "Die haben heute Morgen das MRT gemacht und Estefania hat kein Blutgerinnsel im Kopf, aber sie hat in dem Bereich Unklarheiten", erklärte Sarafina. Estefania ist jedoch nicht das einzige Sorgenkind. Loredana wurde im Krankenhaus an den Füßen operiert.

Silvia Wollny ist krank vor Sorge

In der nächsten Folge von " " werden beide Kinder wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Doch wenig später der Schock! Estefania hat einen Rückfall, muss sofort zurück in die Klinik. "Als Mutter sind die größten Ängste, wenn die Kinder was haben und man weiß nicht was. Man versucht zu helfen, aber man kann es nicht", klagt Silvia.

Sarafina Wollny: Bittere Baby-Beichte!

Silvia Wollny: "Das ist wie ein Horror"

Als Silvia und Harald mit Estefania in der Klinik sind, erreicht sie die nächste Hiobsbotschaft. "Ich habe einen Anruf von Sarafina bekommen. Loredana hat kein Gefühl mehr in den Beinen. Jetzt ist der Notarzt bei ihr. Er hat gesagt, dass sie sehr wenig Puls in einem Fuß hat. Sie kann nicht zu Uniklinik gebracht werden, weil der Weg zu weit ist", erklärt Silvia. "Ich bin kurz vorm Umkippen. Das ist wie ein Horror."

Wie es mit den beiden Mädels weitergeht? Und ob die Hiobsbotschaften bald endlich ein Ende nehmen? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Uhr bei RTL2...

hat ordentlich abgespeckt! Die krasse Veränderung seht ihr im Video: