Silvia Wollny: Neue Hiobsbotschaft über Harald Elsenbast

In den neuen Folgen der Wollnys (mittwochs, 20.15 Uhr, II) bekommen die Fans einen sehr intimen Einblick in das Leben der Großfamilie. Besonders die Geschichte von Harald steht im Fokus. Und die ist schlimmer, als viele zunächst dachten. Denn es ging wirklich um Leben und Tod!

Silvia Wollny: Herztod! So geht es Harald Elsenbast wirklich

Silvia Wollny: Sie dachte, sie muss Abschied von Harald nehmen

Ende Oktober erlitt Harald Elsenbast einen schweren Herzinfarkt. Der Anfang einer Tragödie. Immer wieder muss der 58-Jährige ins Krankenhaus, leigt sogar teilweise auf der Intensivstation. Wie jetzt bekannt wurde, litt er unter einer schweren Lungenentzündung!

Eines Nachts musste Silvia ihren Schatz zusammen mit Sarafina ins Krankenhaus fahren, weil sein Zustand sich verschlechtert hat. In dieser Nacht musste Harald vier Mal reanimiert werden! Silvia dachte da schon an das Schlimmste! "Habe gedacht, der Harald muss jetzt gehen. Du bist nur traurig und enttäuscht. Du willst einfach nur helfen. Er hat kaum noch Kraft, will was sagen und kann es einfach nicht", erklärte sie unter Tränen!

Schlussendlich wurde Harald ein Defibrillator - ein lebensrettender Eingriff!

Doch das Drama hat offenbar auch heute noch kein Ende....

Wie geht es Harald heute?

Wenn es um den Gesundheitszustand von Harald geht, halten sich sehr bedeckt. Das einzige was die Fans aktuell wissen: Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Bleibt zu hoffen, dass er bald wieder richtig fit ist und endlich das Leben mit seiner Familie wieder genießen kann...