Silvia Wollny: Große Sorge! Rückfall-Drama um Harald!

Oh je! arme Silva Wollny! Die letzten Monate waren alles andere als leicht für die Power-Mami! Im vergangen Jahr erlitt ihr Verlobter Harald im gemeinsamen Urlaub einen schlimmen Herzinfarkt, weswegen er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Danach machten immer neue Schock-Schlagzeilen zu seinem Gesundheitszustand die Runde. Doch wie geht es Harald aktuell?

Sarafina Wollny & Peter: Süße Überraschung zum Valentinstag

Silvia Wollny: Harald geht es besser!

Wie nun in der aktuellen Wollny-Folge berichtet, scheint es Harald schon wieder besser zu gehen. So erläutert die Mami auf eine Videobotschaft von ihrem Liebsten: "Du siehst im Endeffekt, dass es ihm schon besser geht! Der Zustand sieht gut aus" ebenfalls fügt sie hinzu: "Was Schöneres kann einem gar nicht passieren, mit so einer Nachricht in den Tag zu starten." Was für süße Nachrichten! Nichtdestotrotz ist Harald nach wie vor nicht über den Berg...

Harald könnte einen Rückfall erleiden

Obwohl sich Harald auf dem Weg der Besserung befindet, muss Silvia um ihren Liebsten immer noch bangen. So erklärt sie nach einem Gespräch mit Haralds Arzt: "Er meinte, wir müssen jetzt abwarten! Man weiß nie, ob nicht gleich ein Rückfall kommt. Der Arzt sagte auch: Es tut ihm leid, aber das war der schlimmste Herzinfarkt, den er je gesehen hat." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Harald schnell wieder erholt und bald zu seiner Silvia nach Hause darf...