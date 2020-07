Silvia Wollny: Nur noch Hass! Der Streit spitzt sich zu

Was hat Jeremy Pascal Wollny bloß so wütend gemacht? Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht gegen seine berühmte Mutter Silvia schießt. Der 23-Jährige hat sich nach der Trennung seiner Eltern auf die Seite seines Vaters Dieter geschlagen. Jetzt will er endlich alle schmutzigen Details über seine Familie auf seinem Youtube-Kanal auspacken - und aus dem Enthüllungsbuch "Die Wollnys - Die ungeschminkte Wahrheit" von Dieter vorlesen. Doch Silvia ist davon überhaupt nicht begeistert...