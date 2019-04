Silvia Wollny: Schock-Foto von Enkelin Cataleya aufgetaucht!

Eigentlich wollte doch nur einen süßen Schnappschuss mit ihrer Enkelin Cataleya posten. Doch der Schuss ging nach hinten los...

Calantha Wollny: Erschütterndes Drama um Tochter Cataleya

Silvia Wollny: Schock-Foto

Fröhlich sitzt Silvia Wollny am Strnd. Auf ihrem Schoß sitzt Calantha Wollnys Tochter Cataleya. Die kleine Maus schaut sich gespannt die unbekannte Umgebung an, während Omi ihr die Welt zeigt. Ein süßes Bild aus dem Urlaub - doch der Ärger ist vorprogrammiert.

Denn die Fans finden es ganz und gar nicht gut, dass das vier Monate alte Baby schon so der Sonne ausgesetzt wird! "Meine Kleine ist zwar nur ein paar Wochen älter, aber trotzdem würde ich mit ihr nicht in die pralle Sonne gehen. In dem Alter ist das mehr als gefährlich, unsere Sonne hier ist schon schlimm, da nützt auch keine Sonnencreme", empört sich ein Fan. Und ein anderer meint: "Denk dran, zu viel Sonne ist für's Püppchen nicht gut!"

Florian Köster nimmt Silvia Wollny in Schutz

Ganz unrecht haben die Fans sicher nicht. Doch es ist alles offenbar halb so schlimm. Denn in die Diskussion mischt sich am Ende sogar Sylvana Wollnys Freund Florian Köster ein. "Die Kleine war vlt 2-3 mal in der Sonne und das nicht länger als 2 Minuten", nimmt er die 54-Jährige in Schutz.