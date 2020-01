Silvia Wollny: Schock-Nachricht nach ihrem Urlaub!

Reddit this

Endlich geht die neue Staffel von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" los! Doch gleich in der ersten Folge platzt Silvia der Kragen.

Darauf haben die Fans so lange gewartet! Morgen Abend (20:15 Uhr, RTLzwei) geben wieder Einblicke in ihren Alltag. In der nächsten Folge kommen Silvia, Harald, Estefania und Loredana aus dem Türkei-Urlaub zurück nach Ratheim. Doch zu Hause erwartet sie eine böse Überraschung...

Silvia Wollny: Jetzt eskaliert der Familienstreit!

Silvia Wollny rastet nach ihrem Urlaub aus

Vor ihrer Abreise erteilte sie den Daheimgebeliebenen die Aufgabe, einen Garten hinter ihrem Haus anzulegen. Doch als Silvia das Ergebnis anschaut, trifft sie der Schlag. Statt einem schönen Garten findet sie eine alte Baustelle vor. Ein Unding für die Elffach-Mama! Kurzerhand nimmt sie das Projket Garten selbst in die Hand. Doch nur Estefania, Peter und Enkel Justin helfen ihr. Silvia ist stinksauer! Werden sich die Wogen doch noch glätten? Oder entfacht ein böser Familienstreit? Mehr dazu erfahrt ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

