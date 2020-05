Silvia Wollny: Sex-Eklat um Tochter Lavinia!

Reddit this

Das Thema "Sexuelle Belästigung in den sozialen Netzwerken" ist momentan in aller Munde. Nachdem in ihrem Video "Männerwelten" darauf aufmerksam machten, meldeten sich immer mehr Frauen, die ständig anzügliche Bilder und Nachrichten von fremden Männern bekommen. Anscheinend ist auch Familie Wollny betroffen...

Lavina Wollny bekommt anzügliche Nachrichten

Eigentlich wollte Lavinia auf nur ein paar harmlose Fragen ihrer Follower beantworten. Doch dann fragte plötzlich ein User: "Willst du meinen Penis sehen?" Lavinias eindeutige Antwort: "Nein Bruder, den will ich nicht sehen." Doch damit nicht genug! Ein anderer User schrieb: "Ich bin Meister Propper, darf ich mal dein Becken von innen schrubbeln?" Was für krasse Worte! Doch Lavinia nahm's mit Humor. "Natürlich darfst du das. Du immer"; antwortete die 20-Jährige.

Haben sich womöglich nur Freunde von ihr einen Witz erlaubt? Unklar. Dennoch fraglich, ob man über so ein Thema wirklich scherzen sollte...

