Silvia Wollny: Sie packt über "Kampf der Realitystars" aus!

"Kampf der Realitystars" ist noch nicht mal gestartet und sorgt schon jetzt für jede Menge Schlagzeilen. Tuschel-Thema Nummer 1: Angeblich verknallte sich Chris Broy in seine Kollegin Jenefer Riili, während seine schwangere Freundin Eva Benetatou zu Hause auf ihn wartete. Doch was ist wirklich am Set passiert? Kandidatin Silvia Wollny will endlich Klarheit schaffen...