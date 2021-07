Silvia Wollny: Skandal vor "Kampf der Realitystars"-Start

Die Dreharbeiten sind längst abgeschlossen. Doch was vor Ort passiert ist, dürfen die Kandidaten unter keinen Umständen verraten. Silvia nimmt die Regelung wohl nicht so genau. Auf Instagram teilt die Elffach-Mama jetzt einen Trailer zur Sendung. Die Fans überhäufen sie mit netten Kommentaren. "Freu mich total drauf, dich zu sehen. Hoffe so sehr, du hast das Ding gerockt", schwärmt ein Follower. Ein anderer sieht Silvia schon auf dem Treppchen: "Du hast 'Promi Big Brother' gewonnen, dann gewinnst du auch das." Doch ihre Reaktion wirft Fragen auf. "Wenn es live gewesen wäre...", deutet die 56-Jährige an. Klingt fast so, als ob sie nicht das Rennen gemacht hätte. Ups, das hätte Silvia sicherlich nicht verraten dürfen...