Silvia Wollny: So schlecht steht es wirklich um Harald!

Vor drei Monaten erlitt Harald Elsenblast einen schweren Herzinfarkt. "Er hatte richtig Glück gehabt, diese Art von Herzinfarkt überleben von 100 % nur 2 % wir sind froh und dankbar darüber, dass er es überlebt hat", erklärte damals bei . Doch sein Zustand ist anscheinend immer noch kritisch. Wie steht es wirklich um ihn?

Silvia Wollny: Traurige Worte! Gesundheitszustand von Harald verschlechtert sich rapide!

So steht es um Harald

will erfahren haben, dass Harald nur noch 35 Prozent Herzleistung haben soll. Außerdem berichtet der Sender, dass ein Teil der Herzspitze abgestorben und die Herzklappen entzündet seien. "Es geht ihm im Moment wirklich nicht gut", soll es aus dem Umfeld der Familie heißen.

Zum Vergleich: Bei einem normalen Menschen liegt die Herzfunktion zwischen 55 und 70 Prozent.

Silvia Wollny macht sich große Sorgen

Kein Wunder also, dass Silvia Wollny in den letzten Wochen viele schlaflose Nächte hatte. Sie macht sich große Sorgen um ihren Liebsten. Bei Facebook schrieb sie: "Der Albtraum geht einfach nicht zu Ende, da denkt man es wird ein guter Tag und bekommt gerade den Anruf das Harald auf der Intensivstation liegt, weil es ihm so schlecht geht....kann dieser Albtraum nicht endlich zu Ende sein....womit hat er all den Schmerz verdient?? Warum? Ich möchte einfach das du endlich wieder bei uns bist, wir vermissen dich!"

Harald ist schon wieder im Krankenhaus

Jetzt kam heraus: Harald musste schon wieder ins Krankenhaus. Obwohl Silvia Wollny erst vor wenigen Tagen verkündete, dass er endlich nach Hause durfte, wurde er offenbar kurz darauf schon wieder in die Klinik eingeliefert. Wie es ihm aktuell geht, verriet die Familie bisher nicht...