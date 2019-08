Silvia Wollny: Süßes Geständnis von der "PBB"-Gewinnerin!

Reddit this

Aktuell kämpfen zwölf " " um den Sieg bei "Promi ". konnte sich vergangenes Jahr den Titel sichern. Schon damals kündigte sie an, dass sie den Gewinn von 100.000 Euro spenden will. "Ich möchte gerne jugendlichen Menschen helfen, von der Straße fernzubleiben und das alles ersparen, was wir hier die Zeit mitgemacht haben im Reichtum sowie im Armen", versprach sie im Finale.

Viele Fans warfen Silvia vor, dass sie das Geld doch für sich selber und ihre Kids ausgegeben hat. Immerhin flog die ganze Familie kurz nach ihrem Sieg erstmal in den Urlaub. Jetzt sprach Silvia Klartext. "Das mit der Spende ist alles sauber gelaufen. (...) Wir haben schon drei Kindern geholfen und viele fragen, was mit dem Geld passiert. Wir können nicht die Kamera auf diese Kinder halten", stellte sie jetzt bei " - Die Late Night Show" klar. Ob der nächste "PBB"-Sieger wohl auch so großzügig sein wird?

