Silvia Wollny: Tränen-Drama! Es bricht ihr das Herz

Silvia Wollny hat ein riesiges Herz! Das beweist die Löwenmama immer wieder. In der neuen Folge "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" ruft sie ihre Fans dazu auf, Kleidung für ihre Wohltätigkeitsorganisation "Silvia hilft e.V." zu spenden. Am Ende kommt so viel zusammen, dass Silvia einen Teil an den Verein "Dein Name ist Mensch" in Krefeld abgibt. "Wahnsinn! Dass ihr das so mit vollem Herzen macht, ist beeindruckend", freut sich Gründerin Claudine Wendelburg-Tophoven. Wenig später kullern bei ihr vor Rührung sogar die Tränen. Doch damit nicht genug...