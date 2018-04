Silvia Wollny: Traurige Neuigkeiten!

Ohje, das sind definitiv keine guten Neuigkeiten von Kult-Mama Silvia Wollny! Erst im vergangen Jahre waren ihre Fans noch in großer Sorge um die Gesundheit der 52-Jährigen. Nun der nächste Schock! Wie ersichtlich wird, muss sich Silvia nun harten Anfeindungen ihrer Fans stellen…

Offiziell bestätigt: Wundervolle Baby-News für Silvia Wollny!

Silvia Wollny: Wird ihr alles zu viel?

Dass Silvia eine echte Power-Frau ist, ist den meisten Fans bekannt. Obwohl ihr Familien-Alltag noch mehr als trubelig ist, schaffte sie es immer wieder, ihre Anhänger mit neuen Projekten zu begeistern. Doch dann der Schock! Im vergangen Jahr berichtete Silvia, dass sie unter gesundheitlichen Problemen litt. Ihr schien alles zu viel zu werden. An Aufgeben dachte sie dabei jedoch nicht. Sie sammelte neue Kraft und überraschte alle mit einem neuen Song, den sie jetzt veröffentlichte. Das traurige dabei: Während sie früher mit Komplimenten für ihre Arbeit überschüttet wurde, muss sie sich nun harten Anfeindungen ihre Fans stellen....

Silvia Wollny: Böse Anfeindungen durch ihre Fans

Obwohl sich Silvia regelmäßig am Stress-Limit bewegt, teilt sie jetzt auf ihrem "Facebook"-Account ihr neue Single mit ihren treuen Followers. Dazu schreibt sie: "Ihr Lieben, das ist total untergegangen aber das ist wen man andere Dinge zu tun hat, und wen man sich auf andere verlässt....jetzt wollte ich euch mitteilen, dass seid gestern mein Neuer Song 'Immer auf die 12' bei Deezer, Spotify, Amazon, ITunes und vielen mehr erhältlich ist, wir hoffen er gefällt euch, bin echt gespannt auf euer Feedback." Dass die Resonanz dabei allerdings nicht nur positiv ausfällt, hätte Siliva beim Verfassen des Posts sicherlich nicht gedacht. So ist zu lesen: "(...) Aber jetzt auch noch zu singen finde ich ein wenig übertrieben ....Und ein bisschen lächerlich.... Entschuldigung... Aber bitte bleiben sie bei dem was sie perfekt beherrschen (...)."

Allerdings sind unter den Kommentaren auch einige positive Rückmeldungen zu finden. Worte wie: "SUPER ich freu mich darauf. Seid lieb gegrüßt" sowie "Hammer Song", sollten Silvia zeigen: Ihre Fans stehen einfach immer hinter ihr!