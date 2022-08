Silvia Wollny: Traurige Trennung

In der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" sind Lavinia und Tim fleißig am Kisten packen. "Heute geht es in die eigene Wohnung. Wir freuen uns auf jeden Fall. War schön, dass wir den Übergang hier verbringen durften. Jetzt nehmen wir die letzten Sachen mit und verbringen die erste Nacht im Eigenheim", freut sich Tim.