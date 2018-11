Es wird nicht ruhig bei und ihrem Harald. Erst vorgestern veröffentlichte Silvia einen emotionalen Post in dem sie darüber berichtete, wie sehr ihr der Gesundheitszustand von ihrem Verlobten Harald zu schaffen macht. Der Wollny "Ersatz-Papa" erlitt vor einigen Wochen einen schlimmen Herzinfarkt und befindet sich seit dem in ärztlicher Behandlung. Nun der nächste Schock!

Silvia Wollny: Erschütternde Worte zu Haralds Zustand

Silvia Wollny: Harald geht es schlechter

Arme Silvia! Obwohl sich Harald eigentlich auf dem Weg der Besserung befand, berichtet die Wollny-Mama nun, dass es ihrem Verlobten wieder schlechter geht und er zurück auf die Intensivstation musste. Silvia erklärt: "Der Albtraum geht einfach nicht zu Ende, da denkt man es wird ein guter Tag und bekommt gerade den Anruf das Harald auf der Intensivstation liegt, weil es ihm so schlecht geht....kann dieser Albtraum nicht endlich zu Ende sein....womit hat er all den Schmerz verdient?? Warum? Ich möchte einfach das du endlich wieder bei uns bist, wir vermissen dich und lieben dich. Das wird wieder eine Schlaflose Nacht." Was für traurige Worte! Doch zum Glück kann sich Silvia auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen!

Silvias Fans stehen ihr bei

Wie unter dem emotionalen Post deutlich wird, stehen Silvias Fans geschlossen hinter der Power-Frau. So kommentieren diese: "Gute Besserung an Harald. Und euch drück ich Die Daumen das es bald Berg auf geht" sowie "Mensch, ich habe gedacht es geht bergauf! Kopf hoch, ihr schafft das! Wir gehen am Wochenende zum Birgelner Pützchen und zünden eine Kerze für Harald an. Das hat bisher immer geholfen." Mehr Fan-Unterstützung geht wohl kaum. Ist zu hoffen, dass es Harald bald wieder besser geht!