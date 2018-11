Silvia Wollny: Trauriges Geständnis nach der Verlobung!

Hach, wie romantisch! Am Samstag hielt Harald bei der Veranstaltung "Charity4Kids" um die Hand seiner Silvia an. Da der 58-Jährige nach einem Herzinfarkt im Krankenhaus lag, meldete er sich Videobotschaft. „Ich habe da noch eine ganz dringende Frage auf dem Herzen – und zwar: Jetzt haben wir ja schon so viele Höhen und Tiefen miteinander durchgestanden. Willst du meine Frau werden?“ Überglücklich antwortete Silvia mit "Ja".

"Es war irgendwie ein komisches Gefühl"

Doch in ihr ging etwas ganz anderes vor. "Meine ersten Gedanken waren: Schön, aber ich habe jetzt hier keinen, den ich in den Arm nehmen kann. Und es war schon irgendwie ein komisches Gefühl. Aber ich freue mich auf den Moment, wenn ich den Harald in den Arm nehmen kann", gestand sie jetzt im Interview mit "Promiflash". Zum Glück musste die Elffach-Mama auf diesen Moment nicht lange warten. Trotzdem konnte sie sich über die Überraschung freuen. "Also ich muss schon sagen, ich bin komplett überwältigt."