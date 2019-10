Silvia Wollny: Große Trauer! Diese Worte gehen unter die Haut

Der Tod von Alphonso Williams schockierte ganz Deutschland. Am Samstag erlag der 57-Jährige seiner Prostatakrebs-Erkrankung. war mit dem Sänger gut befreundet. Die beiden lernten sich 2018 im "Promi "-Haus kennen. Jetzt meldete sich die Elffach-Mama zum ersten Mal zu Wort.

Silvia Wollny nimmt Abschied von Alphonso Williams

Silvia veröffentlichte ein Bild von sich, Alphonso und Johannes Haller nach ihrem "PBB"-Sieg und schrieb dazu ein emotionales Statement. "Du warst einer von 12, der sein Wort gehalten hat. Gestern bei der Ole auf Schalke haben wir dich noch zusammen mit tausenden von Menschen gefeiert, mein Freund. Und heute hören wir so etwas und du bist nicht mehr ", ließ Silvia ihren Gefühlen freien Lauf. "Ich bedanke mich bei dir für alles und vor allem, dass ich dich kennen lernen durfte. Du bist und bleibst immer mein Alonso Alphonso." Silvia wünsche vor allem seiner Familie in dieser schweren Zeit viel Kraft. "Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte packen soll... Ruhe in Frieden."

Dieter Bohlen: So gedenkt er DSDS-Gewinner Alphonso Williams

Johannes Haller: "Ich werde dich nie vergessen"

Auch Silvias und Alphonsos "PBB"-Kollege Johannes Haller postete rührende Abschiedsworte. "Er war ein großartiger Entertainer, Sänger und ein warmherziger und fürsorglicher Familienvater! Er war einfach der geilste Typ, den ich je kennengelernt habe! Ich werde nie vergessen wie er für mich bei 'Big Brother' immer gesungen hat, wenn es mir einmal schlecht ging!", schrieb er zu einem Video. "Alphonso Williams, ich werde dich nie vergessen! Du bist ein geiler Typ!"

