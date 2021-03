Silvia Wollny: Trennung? Die Hinweise verdichten sich

Wer aufmerksam Silvias Instagram-Account verfolgt hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass die 54-Jährige aktuell nicht in ihren eigenen vier Wänden ist. Erst kürzlich zeigte sie sich einer Location, die nach einer Hotelanlage im Süden aussah. Außerdem flog in dem kurzen Video ein Vogel durchs Bild, der vor allem in Asien vorkommt. Währenddessen schmeißen ihre Kids den Haushalt in Deutschland alleine. Silvia taucht plötzlich in keinen ihrer Stories mehr auf.