Offiziell bestätigt: Wundervolle Baby-News für Silvia Wollny!

Silvia Wollny hat selber insgesamt elf Kinder. Die 52-Jährige ist eine echte Vollblutmama, die für ihre Kids einfach alles tun würde. Und so kommt diese süße Baby-News gar nicht so überraschend!

Silvia Wollny: Süße Baby-Überraschung mit 52

Silvia Wollny im Babyfieber!

Doch Silvia Wollny bekommt nicht etwa selber ein Baby. Sie ist in der neuen RTL II-Show "Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen" (ab 21. März 2018, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL II) dabei. In der Sendung greifen sechs Promi-Mamas Frauen vor und nach der Geburt unter die Arme. Und wer wäre da besser geeignet als Silvia Wollny?

"In jeder Episode von 'Wir bekommen dein Baby – Promimütter helfen' überrascht eine prominente Mutter ein junges Elternpaar oder eine alleinstehende Mutter, die noch nicht wissen, wer ihnen zur Seite stehen wird. Gemeinsam mit den Betroffenen packen sie die Probleme an und geben ihnen Tipps für die Geburt und die aufregende Zeit als frischgebackene Eltern", heißt es offiziell in der Pressemitteilung von RTL II.

Silvia Wollny wird sich in ihrer Folge um ein Teenie-Paar kümmern, das bereits viele Schicksalsschläge erleiden musste.

Silvia Wollny kann sich selbst auch noch Nachwuchs vorstellen!

Silvia Wollny liebt Kinder und ist allein deswegen sicher die besten Wahl für die neue Show. Und wer weiß, vielleicht muss sie sich bald ja wieder um ein eigenes Kind kümmern. Erst vor einiger zeit erklärte die Blondine im Interview mit inTouch Online, dass sie nicht abgeneigt wäre, noch ein baby mit Harald zu bekommen. "Wir freuen uns auf jeden Nachwuchs und noch mehr Enkelkinder. Da verschließen wir niemandem die Tür", so die TV-Mama.

Sarafina Wollny: Hochzeit und Baby?

Sarafina Wollny: Deswegen muss Silvia noch auf ein Enkelkind warten!

Vor allem ein Enkelkind von irer Tochter Sarafina Wollny ist ein großer Wunsch. Der TV-Star und Freund peter Heck wünschen sich schon lange Nachwuchs. Doch vergeblich! Sarafina hat schwere Rückenprobleme, die sie erst einmal in den Griff bekommen muss. Doch mit der Unterstützung von Mama Silvia Wollny, ist sie sicher bald wieder fit und endlich gesund genug für ein Baby....