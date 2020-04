Silvia Wollny: Jetzt ist es offiziell!

Das Coronavirus sorgt immer noch für Wirbel in ganz Deutschland. Schulen, Restaurants, Bars und viele Läden haben geschlossen. Besonders schlimm hat es auch Familie Wollny getroffen. Sie wohnen im Epi-Zentrum Heinsberg. Seit Wochen müssen sie zu Hause bleiben. Doch wie sieht ihr Alltag momentan eigentlich aus?

Silvia Wollny und Co. kommen zurück ins TV

Sender RTLzwei gab jetzt bekannt, dass am 22. April eine Corona-Spezial-Folge von " " laufen wird. Wie leben sie jetzt? Was machen sie gegen einen Lagerkoller? Wie bringt Familienoberhaupt Silvia Spaß in den Alltag? Und welche Sicherheitsmaßnahmen treffen sie, um Risikopatient Harald zu schützen? All diese Fragen sollen in der Sendung beantwortet werden. Da momentan kein Kamerateam vor Ort sein kann, hat die Familie alle Aufnahmen selbst gefilmt. Wer sich von dem Ergebnis selbst überzeugen will, sollte unbedingt am Mittwoch um 20:15 Uhr RTLzwei einschalten...

