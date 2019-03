Silvia Wollny: Überraschendes Foto von Harald aufgetaucht!

Es liegen dramatische Wochen hinter den Wollnys: Im vergangenen Herbst erlitt Silvias Lebensgefährte Harald Elsenblast einen schweren Herzinfarkt, musste mehrfach reanimiert werden und lag wochenlang auf der Intensivstation. Für die Familie begann eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen.

Bis zuletzt soll sich Silvia Wollnys Freund noch nicht vollständig erholt haben. Immer wieder musste er in die Klinik eingeliefert werden. In den neuen Folgen der Doku-Soap (immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2) erfahren die Zuschauer Woche für Woche, was in den vergangenen Monaten durchgemacht haben.

Silvia Wollny spricht über Harald

Doch nun ist ein überraschendes Foto bei aufgetaucht, das zu beweisen scheint: Harald Elsenblast ist offenbar auf einem guten Weg. Das Bild wurde auf Teneriffa aufgenommen und zeigt ihn zusammen mit Silvia und einem Freund. Das Bild ist offenbar aktuell und soll während Dreharbeiten aufgenommen worden sein.

In den Kommentaren erklärt : "Es geht ihm den Umständen entsprechend ." Das klingt zwar nicht direkt euphorisch, macht den Fans aber immerhin Hoffnung. Zumindest scheint Harald schon wieder reisefähig zu sein. Bleibt nur zu hoffen, dass sich Harald auch weiterhin gut erholen wird und sich nicht übernimmt...