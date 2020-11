Silvia Wollny & Harald: Ehe-Drama vor seinem 60. Geburtstag!

Doch Harald kann darüber überhaupt nicht lachen. "Überzieh doch die ganze Sache nicht so. Man könnte meinen, ich bin alt und senil - nur weil ich 60 werde", schimpft er. Wenig später schaut Harald sich geknickt alte Fotos an und muss zugeben, dass die Zeit wirklich nicht spurlos an ihm vorbei geht. Also beschließt der 59-Jährige mithilfe von Flo und Peter sein Aussehen "etwas aufzupeppen". Wie wird Herzblatt Silvia wohl darauf reagieren? Das erfahrt ihr Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTLzwei...

Ihr könnt nicht abwarten? Die nächsten beiden Folgen von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie " könnt ihr HIER bereits jetzt bei TVNOW streamen. *

Ist Sarafina endlich schwanger? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: