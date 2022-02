Silvia Wollny & Harald Elsenbast: Aus und vorbei! Sie kann so nicht weitermachen!

Wie Silvia nun offenbart, waren die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit einfach zu viel für sie! So musste sie nicht nur um ihren Liebsten Harald zittern, der in den vergangenen Monaten zwei Herzinfarkte erlitt, sondern auch um Tochter Sarafina, deren Zwillinge Emory und Casey, die neun Wochen zu früh per Notkaiserschnitt zur Welt kamen. Für Silvia immer wieder eine nervliche Zerreißprobe, die nun ihre Auswirkungen zeigt. So offenbart das Wollny-Familienoberhaupt in einer neuen "Wollny"-Folge: "Ich habe da keine Kraft mehr für, weil es ist ja nicht nur das. Damals vor drei Jahren mit dem Herzinfarkt, dann mit den Zwillingen und irgendwann kann man nicht mehr. Man empfindet auch Schmerzen, aber man gibt die ja nicht zu." Wow! Traurige Worte, die ein ganz neues Licht auf Silvia werfen! Wie die Löwenmami wohl weiter macht? Wir können gespannt sein...