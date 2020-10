Silvia Wollny & Harald Elsenbast: Liebes-Krise vor dem Jahrestag!

Silvia findet, dass die Romantik bei dem Paar in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen ist. Deshalb will sie ihrem Harald in der neuen Folge von "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" eine süße Überraschung machen und ein Liebeschloss in der Stadt besorgen. Doch in der Garage erwartet sie eine böse Überraschung. Ihr Wollny-Mobil ist komplett zugemüllt. "Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein! Jetzt will ich mich aus diesem komischen Dörfchen mal etwas wegbewegen und dann hast du mir das Dreirad komplett zugebaut", schreit die Elffach-Mama ihren Verlobten an.