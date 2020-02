In der gestrigen Folge von " - Eine schrecklich große Familie" ging es rund! Cataleyas Taufe und Sarah-Janes Geburtstagsfeier fielen auf den gleichen Tag. Und dann brachte Calantha auch noch ihren neuen Freund Gino mit...

Silvia Wollny fühlte Gino auf den Zahn

Mama Silvia war skeptisch. "Ich werden Gino am ersten Tag bei den Wollnys richtig unter die Lupe nehmen. Hier kommt nicht jeder ins Haus. Die Familie ist das Wichtigste für mich. Deswegen müssen wir gucken, was für ein Junge das ist", stellte die Elffach-Mama klar. Gemeinsam mit ihren Kindern fühlte sie Gino auf den Zahn. Peter und Flo schlossen ihn sogar an den Lügendetektor an. Doch Gino nahm es locker. "Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass mich die ganze Familie ausfragt. Die wollen ja halt auch nur wissen, was ich so denke und mache."

Sarah-Jane Wollny: Sex-Skandal auf ihrer Geburtstagsparty!

Silvia Wollny: "Wir haben ein neues Familienmitglied"

Auf der Sarah-Janes Geburtstagsparty war das Eis dann aber endgültig gebrochen. "Ich muss sagen: Wir haben ein neues Familienmitglied dazu gewonnen. Ich muss jetzt gucken, dass ich einen größeren Esstisch kriege. Wenn das hier so weitergeht...", schwärmte Silvia von ihrem Schwiegersohn in spe. Und auch Gino fühlte sich auf Anhieb pudelwohl bei den Wollnys: "Ich finde das genauso. Der Abend ist super schön. Ich mag die Silvia auch sehr gerne. Ich freue mich auf die Zukunft." Da haben sich ja zwei gefunden!

