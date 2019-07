Silvia Wollny: Zuckersüße Baby-News!

Bei den Wollnys ist ordentlich was los! Erst vor knapp zwei Wochen gaben sich Sarafina Wollny und ihr Peter da Jawort. Nun die nächste Sensation bei der -Kult-Familie!

Loredana Wollny: Baby-Hammer!

Silvia Wollny im Baby-Glück

Via meldet sich nun zu Wort und verkündet die niedliche Baby- ! Wie die TV-Mama ihren Fans erklärt, ist sie erneut Oma geworden. Ihre Tochter Sylvana hat am 17.07. ein kerngesundes Baby zur Welt gebracht. "17.07.19 um 8.42 Uhr wurde ich wieder stolze Oma. 1 Woche ist es schon her, da sieht man mal wie schnell Die Zeit vorbei geht", schreibt Silvia zu dem Foto, welches die kleine Hand ihres Enkelkindes zeigt. Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...

Silvias Fans sind aus dem Häuschen

Wie unter dem Post der Power-Mami deutlich wird, hat sie damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So schreiben sie: "Herzlichen Glückwunsch den stolzen Eltern und der stolzen Oma natürlich auch" sowie "Herzlichen Glückwunsch! Alles Liebe und Gute für die junge Familie." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum. Mal sehen, ob uns Silvia in der nächsten Zeit mit noch mehr Baby-Updates versorgen wird. Wir freuen uns schon jetzt!

