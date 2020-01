Silvio Horta: Der "Ugly Betty"-Produzent ist tot

Reddit this

Fans, Freunde und Kollegen trauern um Silvio Horta. Der Fernsehproduzent starb gestern im Alter von nur 45 Jahren in Miami.

Silvio Horta ist tot. Der Produzent und Drehbuchautor war eingefleischten Fans vor allen Dingen durch das Comedy-Drama „Ugly Betty“ bekannt. Er wurde nur 45 Jahre alt.

Kollegen trauern um Silvio Horta

Laut „Variety“ wurde Horta am Dienstag tot in einem Motel-Zimmer aufgefunden. Diverse Seiten berichten, dass er sich selbst eine Schussverletzung zufügte, an der er letztendlich starb. Sein Sprecher bestätigte seinen Tod zwar, wollte sich aber nicht weiter zu den Umständen äußern.

Auf verabschiedet sich die „Ugly Betty“-Hauptdarstellerin America Ferrera mit einer emotionalen Nachricht von ihrem damaligen Kollegen. „Ich bin fassungslos und mein Herz ist gebrochen“, erklärt sie voller Trauer. „Sein Talent und seine Kreativität haben mir und so vielen anderen Freude und Licht gebracht. In dieser schweren Zeit denke ich an seine Familie, die gerade diesen schweren Verlust erlitten hat."

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.

