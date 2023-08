Simone Ballack & ihr Neuer: Verheiratet & Zwillinge! Nun kommt alles heraus

Gegenüber "Bild" sprach der Neue von Simone Ballack jetzt über seine Vergangenheit. Dabei kam heraus: Er ist verheiratet! "Ich bin verheiratet, lebe aber seit zweieinhalb Jahren getrennt von meiner Frau" verriet Heiko Gorte. Doch auch nach dem Ehe-Aus blieb er wohl nicht lange alleine, denn weiter ließ er noch durchsickern, dass er bis März dieses Jahres wieder mit einer anderen Frau liiert war: "Wir haben uns im März in gegenseitigem Einvernehmen getrennt".

Besonders pikant? "Bild" will ebenfalls erfahren haben, dass die Ex-Freundin des Neuen von Simone Ballack Zwillinge erwarten soll. Dazu äußerte sich Heiko Gorte jedoch noch nicht. Wie ein Insider der Zeitung jedoch verraten haben soll, stecke die Schwangere die Trennung wohl noch nicht so gut weg und war über das Liebes-Outing ihres Ex mit Simone Ballack mehr als schockiert: "Seine schwangere Ex-Freundin ist am Boden zerstört, nachdem sie von seiner neuen Beziehung erfahren hat". Auweia...