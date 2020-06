Sing meinen Song – Das Tauschkonzert: Die ersten Songs stehen fest!

Bei "Sing meinen Song Das Tauschkonzert" lädt der deutsche Soulsänger sechs Künstler in seine Show.

Mitbringen müssen sie ihre größten Hits. Singen sollen sie die größten Erfolge ihre Kollegen.

Ein sehr interessantes Konzept, Sarah Connor, Andreas Gabalier, Sasha, Roger Cicero, Sandra Nasic und Gregor Meyle haben sich bereit erklärt, dieses Projekt in Angriff zu nehmen.

Laut einer Pressemitteilung steht nun auch fest, wer in der ersten Folge der neuen Musikshow welchen Song singen wird.

Zur Auswahl stehen die größten Erfolge von Sasha und Volksmusik-Rocker Andreas Gabalier nimmt sich direkt dem Sasha-Erfolgshit "Lucky Day" an.

Stimmwunder Sarah Connor wagt sich an "I Feel Lonely" heran, Gregor Meyle wird "Turn It Into Something Special" zum Besten geben.

Roger Cicero verleiht "This Is My Time" einen neuen Look, Sandra Nasic kümmert sich um "Hide & Seek" und Xavier Naidoo ist für "If You Believe" verantwortlich.

Es wird also spannend, was die deutschen Musikgrößen aus den Songs ihres Kollegen herausholen.