Sissi Fahrenschon: Verliebt in Christian Lell

Bei Facebook machten die beiden ihre Beziehung nun öffentlich.

"Das Wichtigste im Leben sind Menschen, die wissen wie man wirklich ist!! Die hinter einem stehen, egal was über einen geredet wird oder in der Presse geschrieben wird... ‪‎#ChristianLell‬, Du bist nicht irgendjemand für mich (wie es in einem Interview letzte Woche den Anschein nahm): ich schätze dich und bin froh einen Menschen wie dich in meinem Leben zu haben", schrieb die Blondine auf ihrer Seite.

Christian Lell hatte kurz vorher folgenden Text geschrieben: "#SissiFahrenschon: Du bist ein wahrhaft ehrlicher und aufrichtiger Mensch, nichts von dem wie dich ein Noname darstellen möchte, stimmt auch nur im Geringsten - lass dir da gar nichts einreden und stehe über den Dingen." Ganz schön romantisch...

Gegenüber "bild.de" sagte Sissi Fahrenschon dann noch mal in aller Deutlichkeit: "Es ist noch alles ganz frisch. Aber mir ist es wichtig, das klarzustellen. Denn im 'Playboy' ist ein Interview von mir, in dem ich sage, dass ich Single bin. Aber das Gespräch ist schon etwas länger her. Und so stimmt es eben nicht mehr ...

Vielleicht gibt es nach der Kurz-Ehe mit Prinz Ferdinand von Anhalt ja nun schon bald die nächste Märchenhochzeit...