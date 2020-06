Siya Kakkar: Internet-Star stirbt mit 16 Jahren!

Die indische Influencerin hat sich am 25. Juni im Alter von nur 16 Jahren selbst das Leben genommen. Das bestätigte ihr Manager Arjun Sarin gegenüber lokalen Medien. "Sie war eine begabte Tänzerin, die ihre Arbeit stets professionell über die Bühne brachte", hieß es in seinem Statement. Über den Grund für den Suizid kann er nur spekulieren. "Ich sprach mit ihr in der vergangenen Nacht für ein neues Projekt. Sie klang normal. Es muss auf etwas Persönliches zurückzuführen sein. Beruflich ging es ihr gut."