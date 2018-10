Sky du Mont: Erschütternder Todesfall

Reddit this

Schon am 11. September starb Chiquita Neven Du Mont in Marbella. Diese traurige Neuigkeit bestätigte gegenüber "Bild".

Sky du Mont: Total am Ende! Erschütternde Neuigkeiten!

Sky du Mont trauert um seine Mama

Chiquita wurde stolze 97 Jahre alt. Doch am Ende spielte die Gesundheit nicht mehr mit. "Am Schluss waren es die Jahre. Es ging ihr gar nicht gut. 97 ist wirklich ein stolzes Alter", erklärt ihr Sohn.

Immer wieder musste seine Mutter ins Krankenhaus. Durch die Krankheit konnte sich Sky auf den Tod vorbereiten. Doch der Verlust tut am Ende trotzdem weh. Denn obwohl die beiden nicht immer ein gutes Verhältnis zueinander hatten, waren sie sich am Ende sehr nah.

Sky du Mont denkt über sein Leben nach

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, macht man sich oft auch Gedanken über sein eigenes Leben. Und eines wünscht sich Sky du Mont nicht. "Ich wünsche mir, nicht so alt zu werden. All ihre Freunde waren schon tot", so der 71-Jährige.