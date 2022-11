Sky du Mont: Getrennt! Traurige Beichte kurz vor Weihnachten

Vor sechs Jahren trennte sich Sky du Mont von seiner Ex-Frau Mirja du Mont. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Tochter Tara und Sohn Fayn. Und wie bei vielen Patchwork-Familien werden die Feiertage aufgeteilt. Da macht auch die Promi-Familie keine Ausnahme. Und so muss Sky du Mont Weihnachten ohne den Nachwuchs verbringen.

"Ja, wir haben das leider, getrennt machen wir das. Und ich bin immer derjenige, der den Kürzeren zieht, weil sie dann am 24. entweder nachmittags abgeholt werden oder... Diesmal feiern wir am 23. und das ist okay. Also ich glaube, dass ich mehr darunter leide als die Kinder", gesteht er bei "3nach9".

Auch interessant