Sky du Mont: Schock-Geständnis! Jetzt packt er die Fakten auf den Tisch

Es ist so traurig! (72), einst der Schwarm vieler Frauen, fühlt sich alleine. Vor vier Jahren verließ ihn seine 28 Jahre jüngere Ehefrau Mirja (44). Seitdem schlägt sich der Schauspieler als Single durchs Leben. „Ich habe ja alle zwei Wochen die Kinder bei mir, was ich sehr genieße. Wenn sie dann zu ihrer Mutter gehen, wird es sehr leer in meiner Wohnung. Daran muss ich mich gewöhnen. Das dauert eine Woche, dann fange ich wieder an einzukaufen“, sagt er in der NDR-Sendung „DAS!“.

Sky du Mont leidet unter Einsamkeit

Die Einsamkeit macht den Schauspieler ganz fertig – auch wenn er mit dem Ende der Ehe gerechnet hat. „Es war mir klar, dass es nicht auf Dauer funktionieren kann. Es ist eine Generation Unterschied“, sagte er. Immerhin 18 Jahre dauerte das Glück. „Wir haben sehr lange sehr gut miteinander gelebt, und auch jetzt ist unser Verhältnis super“, erzählt Sky du Mont.

Während seine Ex wieder liiert sein soll, ist es für ihn mit 72 Jahren schwieriger, eine neue Partnerin zu finden. Würde er sich dieses Mal eher eine Frau in seinem Alter suchen? „Vernünftig wäre das auf jeden Fall.“ Wie müsste die neue Partnerin sein? „Das weiß ich nicht. Das entdeckt man erst, wenn man sich unterhält und miteinander lacht und die gleichen Dinge gut oder schlecht findet“, so Sky du Mont. Es wäre ihm zu wünschen, dass er doch noch einmal ein neues Glück findet...