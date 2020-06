Sky Du Mont: Schwere Vorwürfe gegen Mirja

Seit Monaten ist es DAS Tuschelthema Nummer eins: Sky du Mont und seine attraktive Kollegin Christine Schütze (44) sollen ein Liebespaar sein. Immer wieder wurden sie zusammen gesehen: mal bei öffentlichen Auftritten, dann wieder beim Bummel durch die Hamburger Innenstadt. Jetzt tauchen Fotos auf, die den Schauspieler und die Blondine beim Verlassen eines Nobel-Hotels zeigen. Sie umfasst seinen Kopf zärtlich mit beiden Händen, schaut ihm dabei tief in die Augen …

Was läuft da wirklich zwischen den beiden? In "Das Neue Blatt" spricht Sky du Mont jetzt Klartext und verrät in unserem Exklusiv-Interview die ganze Wahrheit über die neue Frau an seiner Seite.

„Christine und ich hatten an dem Abend einen Auftritt im Planetarium“, so der Kino-Star. „Anschließend waren wir gemeinsam im Hotel etwas trinken – mit einer weiteren Kollegin, ihrer Mutter und Christines Lebensgefährten!“

Christines Lebensgefährten? „Ja, ganz genau! Christine ist vergeben. Und ich kenne ihren Lebensgefährten gut. Da würde ich doch nicht vor seinen Augen mit ihr rumknutschen.“

Klare Worte des Schauspielers. Sky du Mont lässt keinen Zweifel daran, dass er Single ist. „Ich bin ungebunden – und habe keine neue Liebe an meiner Seite“, stellt er weiter klar. Momentan genießt er das Leben als Junggeselle – das sei ihm gegönnt.