Sky du Mont: Überraschende Versöhnung zu Weihnachten!

Sein Leben lang wünschte er sich nichts mehr als ihre Liebe - jetzt hat sich Sky du Mont endlich mit seiner Mutter versöhnt.

Niemals hörte Sky du Mont (70) in seiner Kindheit die Worte „Ich hab dich lieb.“ Schon früh kam er in ein Internat, nur ein Mal im Jahr wurde er dort von seinem Vater besucht. So sehr hätte er wenigstens die Liebe seiner Mama Chiquita (96) gebraucht.

Sky du Mont: Schock-Beichte

Sky du Mont hat sich mit seiner Mutter ausgesprochen

Doch diese Liebe suchte er bei ihr vergeblich. Jahre lang fiel es ihr schwer, ihre Gefühle zu zeigen. Sky erzählt: „Einmal sagte ich meinem Sohn, dass ich ihn lieb habe. Da ist sie fast vom Stuhl gefallen.“ Zutiefst verletzt entfernt er sich immer mehr von seiner Mutter.

Heute ist das anders: Nach Jahrzehnten versöhnen sich beide endlich. Chiquita begreift, dass ihr Sohn sich immer nur nach ihrer Liebe sehnte. Deshalb schreibt sie ihm jetzt auch in jeder E-Mail: „Ich hab dich lieb!"