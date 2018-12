Reddit this

Sky du Mont: Völlig am Ende! Schockierende Neuigkeiten!

"Das Haus ist zerbrochen." Mit diesem traurigen Bild beschreibt (71) seine derzeitige Gefühlslage. Der Schauspieler leidet nämlich noch immer unter der gut zwei Jahre zurückliegenden Trennung von seine Frau Mirja (42). Mit dem kaputten "Haus" meint er seine ehemals glückliche Familie. Zu den gemeinsamen Kindern Tara (17) und Fayn (11) hat er zwar nach wie vor Kontakt. "Aber die Lebensplanung, die Zukunft, die Träume sind weg", schildert Sky du Mont. "Das ist ein Bruch im Leben."

Sky du Mont: Jetzt packt sein Sohn aus!

An Sky du Mont nagt noch das Ehe-Aus

Bis heute ist eine intakte Familie das Wichtigste für ihn, weil er als Kind und Jugendlicher nie eine richtige hatte. Und jetzt steht Sky du Mont mit 71 Jahren vor den Trümmern seines Lebens, und das Alter nagt so langsam an ihm. Er hat längst keine großen Pläne und Hoffnungen mehr. "Früher wollte ich Sprachen lernen, Gitarre spielen, Karate lernen und habe das auch gemacht. Jetzt denke ich mir: Hoffentlich halten meine Zähne noch zehn Jahre durch", meint er deprimiert. Ein verlassener Ehemann und Vater, der bitter enttäuscht und desillusioniert ist - er scheint am Ende...