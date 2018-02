Sky du Mont: Wundervolle Neuigkeiten!

Über ein Jahr nach der Trennung von Mirja (42) beginnt Sky du Mont (70) nun endgültig ein neues Leben. „Ja, es stimmt. Ich habe das Haus verkauft“, sagt er zu "Neue Post". Das Haus in Hamburg, in dem er mit seiner Ex-Frau so viele Jahre so glücklich war. In dem die Kinder Tara (16) und Fayn (11) groß wurden. Doch ein Ende ist eben immer auch ein neuer Anfang. Der Schauspieler ist umgezogen in eine kleinere Wohnung. „Vier Zimmer, nur für mich und meine Kinder“, verrät er. Und das in bester Lage, im noblen Westen Hamburgs, direkt an der Elbe.

Sky verliert kein böses Wort über seine Ex

Durchschnittliche Miete pro Quadratmeter: 15 Euro. Eine Entscheidung „aus rein praktischen Gründen“. Das große Haus brauche er nun einfach nicht mehr.

Das Verhältnis zu Mirja sei aber weiterhin gut, die Kinder sind abwechselnd bei ihr oder bei ihm. Und während sie in Interviews immer wieder darüber spricht, dass sie in ihrer Ehe „nicht mehr glücklich“ gewesen sei, verliert er kein böses Wort über seine Ex-Frau. Ganz Gentleman eben.