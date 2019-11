Reddit this

Große Trauer in der Wintersport-Welt! Wie nun bekannt gegeben wurde, verstarb der Snowboard-Pionier Jake Burton Carpenter im Alter von 65 Jahren!

Snowboard-Pionier Jake Burton Carpenter ist tot! Gestern verstarb der Unternehmer im Alter von nur 65 Jahren! Wie es heißt, erlag Jake seinem Krebsleiden.

Todesfälle 2019: Diese Stars sind von uns gegangen

Jake Burton Carpenter lebte für den Wintersport

Bereits 1977 gründete Jake Burton Carpenter sein eigenes Unternehmen Burton Snowboards, welches mittlerweile sogar Weltmarktführer für Snowboards ist. Jake hatte großen Anteil daran, dass sich der Wintersport in der Gesellschaft etablieren konnte. Gesundheitlich lief es für Jake jedoch weniger gut. Bereits 2011 erkrankte der Unternehmer an Hodenkrebs, welcher eigentlich als geheilt galt. In der Nacht zu Donnerstag verlor Jake den Kampf gegen die Krankheit.

Jakes Firma meldet sich zu Wort

"Schweren Herzens teilen wir mit, dass in der vergangenen Nacht Jake Burton Carpenter friedlich gestorben ist", heißt es durch Jakes Firma via " ". Weiter heißt es im Netz: "die Seele des Snowboardens, derjenige, der uns den Sport gab, den wir alle so lieben." Wann eine Trauerfeier zu Ehren des Unternehmers stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Jake hinterlässt seine Frau Donna und drei gemeinsame Söhne.