So bekommen Hartz-IV-Empfänger jetzt Geld im Supermarkt

Hartz-IV-Empfänger können künftig Geld nicht im Jobcenter, sondern an der Supermarktkasse holen.

Einen ersten Testlauf der Barauszahlung soll es ab Mitte des Jahres geben, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Das berichtet die „Rheinische Post“.

Der Test sei „in bis zu zehn Agenturen für Arbeit und Jobcentern für drei Monate ab Mitte des Jahres 2018 geplant“, heißt es in der Antwort. In Nürnberg soll die Barauszahlung als erstes getestet werden. Die Geldaustomaten in den Jobcentern sollen längerfristig abgeschafft werden, da diese zu teuer sind. Hartz-IV-Empfängern können künftig in dringenden Fällen ihr Geld künftig in Supermärkten wie Penny oder Rewe holen. Bis Ende 2018 soll das Verfahren deutschlandweit eingeführt werden.

Die Linke äußert Kritik. „Skandalös ist, dass die Bundesagentur Betroffene unnötiger Stigmatisierung in aller Öffentlichkeit in den Supermärkten aussetzt“, so Katja Kipping.