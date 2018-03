So gibt es Netflix jetzt kostenlos

Netflix ist für viele Serien bekannt, aber der Streaming-Anbieter hat auch jede Menge FIlme im Portfolio.

Der Streaming-Dienst wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter und um einige Serien wie "Stranger Things" gibt es einen regelrechten Hype. Nun kann man Netfliex tatsächlich kostenlos bekommen - und zwar für ewig! Der Streaming-Anbieter hat nämlich ein Gewinnspiel ins Leben gerufen, wo User eine lebenslange Mitgliedschaft gewinnen können.

So kann man die Mitgliedschaft gewinnen

Bei dem Gewinnspiel "Netflix forever" müssen User Fragen zum Fernsehen beantworten. Für die Beantwortung der Frage bleiben nur wenige Sekunden Zeit - ist die Antwort falsch, so fliegt man sofort raus. Es gibt insgesamt vier Antwortmöglichkeiten. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und einen Facebook-Account besitzen.

Die besten drei User erhalten eine lebenslange Mitgliedschaft, die völlig kostenfrei ist. Schon bis zum Donnerstag sollen mehr als 30.000 Leute an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Das Quiz ist am 1. März gestartet und läuft noch bis zum 4. März. Das Abo bei Netflix kostet im Normallfall eigentlich 7,99 Euro.