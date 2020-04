So nachhaltig sind unsere Stars! Auf diese Trends schwört jetzt Hollywood!

Hollywood ist jetzt voll öko! Nachhaltig statt oberflächlich! Ob Coffee to go, Mülltrennung oder Bio-Baumwolle: Immer mehr Stars geben sich von Kopf bis Fuß trend- und umweltbewusst!

Früher retteten sie höchstens mal im die Welt, heute tun sie es auch in der Küche! Auch trennen eifrig ihren Müll, shoppen mit Jutebeuteln und trinken Decaf-Latte aus Mehrwegbechern! Für ist Umweltschutz mehr als heiße Luft: Sie verzichtet mittlerweile sogar auf ihren Föhn. "Ich lasse meine Haare so oft es geht an der Luft trocknen!" Was wir außerdem tun können, um die (Um-)Welt ein kleines bisschen besser zu machen?

11 Tipps für mehr Nachhaltigkeit

Fahrrad fahren

Öfter mal den Wagen stehen lassen und auf Rad oder öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Wer nicht aufs Auto verzichten kann: Fahrgemeinschaften bilden!

Sparsam wachen

Die Waschmaschine erst einschalten, wenn sie wirklich voll ist. Und: 40 Grad benötigen doppelt so viel Energie wie 30 Grad, 60 Grad fünfmal so viel und 90 Grad zehnmal so viel.

Backofen nicht vorheizen

Den Ofen erst anschalten, wenn das Gericht hineinkommt! Das dauert zwar etwas länger, spart aber Strom. Übrigens: Wer mit Deckel kocht, verbraucht ein Drittel weniger Energie.

Foodsharing

Lebensmittel, die man selbst nicht verbrauchen kann, einfach via App an andere Menschen weitervermitteln. So landet nichts in der Tonne. "Uxa", kostenlos für Android und iOS.

Süßes ohne Palmöl

Für den Anbau von Ölpalmen werden Regenwälder gerodet und damit der Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere vernichtet. Besser zu palmölfreien Alternativen greifen.

CO2 sparen trotz Fliegen

Bei atmosfair.de können Passagiere die CO2-Abgase ihrer Flugreise kompensieren. Dafür zahlen sie einen von ihren Emissionen abhängigen Klimaschutzbeitrag, mit dem baut Atmosfair wiederum erneuerbare Energien in Entwicklungsländern aus.

Nachhaltige Stifte

Nachfüllen statt neu kaufen! Die Produktion der Minen verursacht deutlich weniger CO2-Emissionen, als die eines komplett neuen Schreibgeräts. Perfekt dafür geeignet sind unter anderem die radierbaren Stifte aus der FriXion Family von "Pilot".

Umweltfreundliche Körperpflege

Ökologisch verträglicher sind Gesichtscremes ohne Palmöl, Duschgele ohne Mikroplastik und Deos ohne Aluminium.

Onlinesuche

Die ökologische Suchmaschine ecosia.de nutzt 80 Prozent ihrer Einnahmen, um der Umwelt zu helfen, und hat schon über 61 Millionen Bäume gepflanzt.

Strohhalme meiden

Das ist schon mal ein guter Anfang, um die zehn Millionen Tonnen Plastikmüll, die jedes Jahr ins Meer gelangen, zu reduzieren. Eine gute Alternative zur Plastikvariante: Halme aus Bambus.

To-Go-Becher ersetzen

Statt den morgendlichen Kaffee im Plastikbecher zu genießen, lieber von zu Hause einen Thermobecher mitbringen.

So stylisch ist nachhaltige !