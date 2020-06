So schön ist Mayim Bialik alias Amy

Die Schauspielerin wächst in der Award-Saison 2013 modisch über sich hinaus. In einem engen, hellblauen Spitzenkleid begeisterte sie Fotografen und Fans auf dem roten Teppich.

Aber wie kam es zu der Verwandlung?

"Ich war skeptisch. Das Kleid war zu hell, zu blau, zu eng. Aber ich habe ihr [der Stylistin] vertraut, vor allem weil ich so gestresst von der Scheidung und allem, was damit zu tun hat, war. Ich kann mich gerade gegen nichts wehren, was mit Mode zu tun hat. Und das weiß sie und setzt es zu ihrem Vorteil ein", schreibt Mayim Bialik in ihrem Blog.

Zum Glück, denn Mayim alias Amy Farrah Fowler sieht wirklich bezaubernd aus.

Obwohl Mayim die große Nummer mit dem roten Teppich und den vielen Fotografen nicht gefällt, hatte sie doch ein Highlight nach der SAG-Award-Show: ein exotisches, VEGANES Menü.

