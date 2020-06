So sexy präsentiert sich Lena Gercke für eine Unterwäsche-Kollektion

Ob im roten Spitzen-Body, sexy BH oder in Strapsen – Lena kann sich in der Yamamay-Unterwäsche durchaus sehen lassen. Verführerisch wirft sich die 27-jährige in Pose und zeigt dabei ihre weiblichen Kurven. Bei diesem Anblick kann man froh sein, dass sie weiterhin hauptberuflich Model bleibt, auch wenn sie jetzt noch nebenher "The Voice of Germany" moderiert.